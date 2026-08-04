В Белоруссии бывшему солисту группы «Ляпис Трубецкой» заочно дали четыре года

Бывший солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии на четыре года колонии, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. Музыканта признали виновным в публичных оскорблениях главы государства и «умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший солист «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Бывший солист «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу «Ляпис Трубецкой» в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto. В Белоруссии группа господина Михалка находится в черном списке за критику действующей власти. Сейчас музыкант проживает на Украине.