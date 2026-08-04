В Белоруссии бывшему солисту группы «Ляпис Трубецкой» заочно дали четыре года
Бывший солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии на четыре года колонии, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. Музыканта признали виновным в публичных оскорблениях главы государства и «умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности».
Бывший солист «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок
Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ
Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу «Ляпис Трубецкой» в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto. В Белоруссии группа господина Михалка находится в черном списке за критику действующей власти. Сейчас музыкант проживает на Украине.
Заочные приговоры гражданам Белоруссии, находящимся за пределами страны, включая оппозиционеров, стали обычной практикой. Например, в феврале 2023 года Минский городской суд должен был вынести заочные приговоры ряду известных оппозиционеров, в том числе Светлане Тихановской и Павлу Латушко. Прокуратура запрашивала для них до 19 лет лишения свободы. Обвинения включали заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования, публичные призывы к санкциям и разжигание социальной вражды.
Ранее, в феврале 2023 года, экс-посол Белоруссии в Аргентине Владимир Астапенко, поддержавший белорусскую оппозицию в 2020 году, был заочно приговорён к пяти годам колонии. Ему также был назначен штраф. Срок лишения свободы был сокращён до четырёх лет в связи с амнистией. В марте 2021 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении бывших силовиков, уехавших из страны и являющихся членами организации BYPOL, не поддержавших президента Александра Лукашенко. Их обвиняли в разжигании социальной вражды.