Путин подписал закон о порядке раскрытия налоговой тайны для контроля за ценами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения — от производителя до магазина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно закону, правительство России получит право утверждать перечень ведомств, которые смогут запрашивать у Федеральной налоговой службы (ФНС) данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях, работающих в сфере оборота продовольственных товаров и сопутствующих услуг. Мониторинг будет включать товары и услуги, используемые Росстатом для расчета официального уровня инфляции.

Уполномоченные органы получат доступ к информации из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов. Это позволит анализировать объемы продаж, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов, а также прослеживать движение стоимости продукции на всех этапах — от заводского конвейера до прилавка магазина.

Основная цель разработки системы мониторинга — своевременно выявлять причины резкого роста цен и комплексно анализировать факторы формирования конечной розничной стоимости. Полученные данные будут использоваться в соответствии с требованиями коммерческой тайны: раскрытие информации запрещено, за исключением случаев, предусмотренных налоговым законодательством.