Путин подписал закон о порядке раскрытия налоговой тайны для контроля за ценами
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения — от производителя до магазина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2027 года.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Согласно закону, правительство России получит право утверждать перечень ведомств, которые смогут запрашивать у Федеральной налоговой службы (ФНС) данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях, работающих в сфере оборота продовольственных товаров и сопутствующих услуг. Мониторинг будет включать товары и услуги, используемые Росстатом для расчета официального уровня инфляции.
Уполномоченные органы получат доступ к информации из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов. Это позволит анализировать объемы продаж, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов, а также прослеживать движение стоимости продукции на всех этапах — от заводского конвейера до прилавка магазина.
Основная цель разработки системы мониторинга — своевременно выявлять причины резкого роста цен и комплексно анализировать факторы формирования конечной розничной стоимости. Полученные данные будут использоваться в соответствии с требованиями коммерческой тайны: раскрытие информации запрещено, за исключением случаев, предусмотренных налоговым законодательством.
Введение системы мониторинга цен на продовольственные товары с 1 января 2027 года — не первая попытка властей контролировать ситуацию на рынке. Еще в январе 2021 года Федеральная налоговая служба начала запрашивать у производителей прогнозы изменения цен на значимые продукты. Тогда же высказывались опасения участников рынка по поводу риска утечки коммерческой тайны, что совпадает с оговоркой в новом законе о неразглашении информации. Также в тот период предлагалось ввести государственное регулирование цен на ряд социально значимых товаров и услуг, включая продукты питания, и Федеральная антимонопольная служба контролировала цены на товары первой необходимости.
За прошедшие годы власти активно боролись с ростом цен на продовольствие, в том числе поручали ФАС проверять обоснованность повышения цен на куриное мясо и яйца, а также напоминать ритейлерам о необходимости избегать повышения цен перед праздниками. Однако, согласно аналитике Центрального банка, адресная материальная помощь малоимущим гражданам с социальной точки зрения более предпочтительна и эффективна, чем регулирование потребительских цен, поскольку такое регулирование может приводить к дефициту товаров, как это было во времена СССР. Тем не менее, ФАС продолжает расширять перечень товаров для мониторинга цен, чтобы иметь возможность в режиме онлайн видеть резкие скачки и пресекать недобросовестное поведение отдельных компаний.
В целом, проблема роста цен на продовольствие является постоянной темой обсуждений. В разные периоды отмечался рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, мировые цены на продовольствие достигали максимумов, а инфляция оставалась высокой. Новый закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами продолжает эту линию усиления государственного регулирования и мониторинга для стабилизации ситуации на продовольственном рынке.