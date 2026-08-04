Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло шести

Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Число сбитых вблизи столицы БПЛА достигло шести.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме около 20 минут назад. Внуково продолжает обслуживать рейсы по согласованию.