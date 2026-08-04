В Киргизии запретили кремацию, следует из поправок в закон «О погребении и похоронном деле», которые подписал президент страны Садыр Жапаров. Документ запрещает сжигание тел умерших, а также абортированных и мертворожденных плодов, передает «РИА Новости».

Использовать крематории можно только для утилизации биологических отходов медицинской деятельности, то есть удаленных в ходе операций органов и тканей. При этом разрешается строить новые объекты для утилизации медицинских биоматериалов не только на частные средства, но и за счет республиканского и местных бюджетов. Изменения вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования документа.

Кремировать тела умерших в Киргизии разрешили в 2024 году. Однако в стране нет ни одного крематория. Единственный оборудованный печами комплекс на территории Центральной Азии был построен в 2026 году в Алматы. Весной 2026 власти Киргизии предложили отложить до 2040 года введение норм по кремации из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и необходимости проведения более глубокого анализа.