«Новооскольский великан» из Белгородской области признан деревом года в России

Победителем конкурса «Российское дерево года» стал дуб «Новооскольский великан» из Белгородской области. Об этом стало известно по итогам всероссийского голосования на сайте rosdrevo.ru. Дуб набрал 13,9 тыс. голосов. Второе место занял дуб «Киреметь» из Чувашской Республики (12,6 тыс. голосов), а бронзовым призером стала «Танечкина сосна» из Ленинградской области (6,5 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новооскольский дуб, победивший в конкурсе

Фото: Отдел охраны природных территорий Новооскольский дуб, победивший в конкурсе

Фото: Отдел охраны природных территорий

Руководству Белгородской области вручат сертификат на обследование и оздоровительные мероприятия, которые проведут специалисты European Tree Worker из центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

Победивший дуб растет в Новооскольском лесничестве, недалеко от урочища «Новооскольская дача», около села Ниновка Новооскольского муниципального округа Белгородской области. Он был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в декабре 2015 года и получил статус памятника живой природы. Возраст дуба — 360 лет. Высота — 26 м, диаметр ствола на уровне груди — 1,2 м.

Помимо «Новооскольского великана», участие в конкурсе приняли возрастные деревья из Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей. Но в тройку победителей не вошло ни одно из них.

За «Меркуловский дуб» из Орловской области проголосовали 406 человек. «Марьинская лиственница» в Курской области набрала 263 голоса. «Свидетель истории» из Воронежской области получил поддержку 56 человек. За «Липецкий дуб» проголосовали 34 раза, за «Сосну усадьбы Асеевых» из Тамбовской области — 10.

Мария Свиридова