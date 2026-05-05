Шесть деревьев Черноземья претендуют на звание главного в стране

Все регионы Черноземья выдвинули своих представителей на всероссийский конкурс «Российское дерево года». Среди них — возрастные деревья из Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей.

Дуб из поселка Дубовое Белгородской области

Дуб из поселка Дубовое Белгородской области

В Курской области на конкурс заявлена европейская лиственница из поселка Марьино Рыльского района. Дерево произрастает на территории дворцово-паркового ансамбля начала XIX века — бывшей усадьбы князя Ивана Барятинского, ныне санатория «Марьино». Возраст лиственницы составляет 224 года, высота — 26 м, диаметр ствола — 1,08 м. По данным специалистов, парк был создан английскими садовниками и насчитывает около 180 видов растений. За два столетия усадьбу посещали многие исторические деятели, включая императора Александра I, поэта Михаила Лермонтова и маршала Константина Рокоссовского.

Орловскую область представляет дуб из деревни Второе Меркулово Мценского района. Его возраст оценивается в 379 лет, высота достигает 37 м, диаметр ствола — 1,66 м. Дерево известно под неофициальным названием «Дуб здоровья» и пользуется популярностью у туристов. В нескольких километрах находится усадьба Спасское-Лутовиново — родовое имение Ивана Тургенева. По легенде, писатель неоднократно проезжал мимо этого дуба. Кроме того, с деревом связаны события Великой Отечественной войны: рядом действовал партизанский отряд, участники которого совершали диверсии на железной дороге.

В Воронежской области в числе номинантов — дуб возрастом 424 года, расположенный в микрорайоне Краснолесный на территории Воронежского заповедника. Его высота составляет 20 м, диаметр ствола — 1,74 м. Несмотря на повреждения и наличие крупного дупла, дерево сохраняет статус памятника природы. По одной из легенд, в дупле подобных дубов жил основатель Спасо-Преображенского Толшевского монастыря. Дерево также называют свидетелем эпохи становления российского флота.

Тамбовскую область представляет сосна веймутова из города Рассказово, произрастающая в парке усадьбы купцов Асеевых. Ее возраст — 124 года, высота — 22 м, диаметр ствола — 0,78 м. Дерево находится в хорошем состоянии и считается редким для региона видом. Усадебный комплекс был построен в начале XX века и связан с деятельностью промышленников Асеевых, сыгравших заметную роль в развитии текстильной отрасли.

От Липецкой области на конкурс заявлен дуб из села Конь-Колодезь Хлевенского района. Его возраст достигает 315 лет, высота — 26 м, диаметр ствола — 1,62 м. Дерево растет на территории старинной усадьбы Сенявиных, основанной сподвижником Петра I адмиралом Наумом Сенявиным. По данным исследователей, дуб отличается хорошим состоянием и до сих пор плодоносит. Он считается одним из самых старых деревьев региона и частью исторического ландшафта «аглицкого» парка.

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года и объединяет деревья, имеющие природную, историческую и культурную ценность. Победителя определяют по итогам всероссийского голосования. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что было заявлено дерево из Белгородской области. Его возраст — 360 лет. Высота — 26 м, диаметр ствола — 1,2 м.

Анна Швечикова