Прибыль HSBC выросла на 23% в первом полугодии
Выручка британского банка HSBC, крупнейшего финансового института Европы, за первое полугодие текущего года увеличилась на 11%, составив $37,7 млрд. Прибыль после уплаты налогов в этот период выросла на 23%, до $15,3 млрд.
Хорошие показатели HSBC связаны в первую очередь с существенным ростом чистого дохода от процентов (NII) — суммы, полученной в виде процентов по кредитам, минус уплаченные проценты по депозитам. Он увеличился на 7,5%, до $22,9 млрд.
HSBC также объявил об обратном выкупе акций на $1 млрд. Тем самым он возобновил программу обратного выкупа, приостановленную в конце 2025 года.
В первом полугодии российские банки показали рекордную прибыль, которая составила 1,7 трлн руб., что сопоставимо с прибылью за весь 2019 год и превышает показатель 2020 года. Это стало результатом роста процентных и комиссионных доходов, а также прибыли от валютных операций, несмотря на наращивание резервов по кредитным убыткам. Например, чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие 2021 года увеличилась до 629,8 млрд руб., что стало рекордным показателем для банка.
В целом, крупные банки по всему миру демонстрируют неоднозначные результаты. Так, швейцарский банк UBS в первом квартале показал прибыль в $1,69 млрд, что хоть и ниже прошлогоднего показателя, но выше прогнозов аналитиков. При этом его чистый процентный доход снизился на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs в первом квартале также превысили прогнозы, хотя прибыль Bank of America сократилась на 18% из-за высоких учетных ставок ФРС и увеличения резервов на покрытие проблемных кредитов.
Китайские банки, напротив, сталкивались с сокращением прибыли. По итогам первой половины 2020 года прибыль пяти крупнейших банков КНР, включая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China и Bank of Communications, сократилась более чем на 10%. Это было связано с тем, что китайское правительство мобилизовало банки для стимулирования экономики во время пандемии, что привело к росту издержек на обслуживание проблемных задолженностей.