Прибыль HSBC выросла на 23% в первом полугодии

Выручка британского банка HSBC, крупнейшего финансового института Европы, за первое полугодие текущего года увеличилась на 11%, составив $37,7 млрд. Прибыль после уплаты налогов в этот период выросла на 23%, до $15,3 млрд.

Хорошие показатели HSBC связаны в первую очередь с существенным ростом чистого дохода от процентов (NII) — суммы, полученной в виде процентов по кредитам, минус уплаченные проценты по депозитам. Он увеличился на 7,5%, до $22,9 млрд.

HSBC также объявил об обратном выкупе акций на $1 млрд. Тем самым он возобновил программу обратного выкупа, приостановленную в конце 2025 года.

Яна Рождественская