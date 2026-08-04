Нижегородский «Ледовый дворец» взыскал долг со строившего школу подрядчика

Принадлежащее Корпорации развития Нижегородской области ООО «Ледовый дворец» через суд добивается от новосибирского ООО «АМТ-Групп» уплаты части займа, выданного на строительство школы. Как стало известно «Ъ-Приволжье», «Ледовый дворец», который по концессии строит арену на Стрелке в Нижнем Новгороде, ранее прокредитовало подрядчика концессионной школы в микрорайоне Мончегорский на 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Заем был выдан под ключевую ставку ЦБ плюс 1 п.п. Но в установленный срок новосибирский подрядчик выплатил только 126,4 млн руб., из-за чего «Ледовый дворец» обратился в суд.

По решению суда ООО «АМТ-Групп» и его учредитель Александр Аверкин должны солидарно выплатить истцу более 73 млн руб. с учетом неустойки и процентов. Также ответчики должны будут уплатить неустойку и проценты, начисленные до момента полного погашения долга.

Как писал «Ъ-Приволжье», «АМТ-Групп» по концессии с Корпорацией развития Нижегородской области строило несколько школ в регионе, включая школу на улице Космической Мончегорского микрорайона. С обязательствами по этой школе подрядчик не справился, и в 2025 году контракт расторгли. Позднее в отношении руководства подрядной организации возбудили уголовное дело.

Галина Шамберина