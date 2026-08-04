Bloomberg: почти все страны G7 тратят на долги больше, чем на оборону
Большинство стран G7, за исключением Германии и Канады, тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону. Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства Scope Ratings пишет агентство Bloomberg.
Согласно отчету, Италия выделяет на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем на армию. В США эти расходы превышают оборонные более чем вдвое. Во Франции и Великобритании госдолг обходится бюджету почти в два раза дороже, чем обслуживание армии. В Германии затраты на выплату процентов составляют около 35% оборонных расходов.
Эксперт Scope Ratings Эйко Зиверт пояснил, что, несмотря на отсутствие острого кризиса рефинансирования, высокая долговая нагрузка вместе с существенным первичным дефицитом бюджета увеличивают уязвимость государственных финансов к рыночным изменениям. По его словам, в ближайшие пять лет США, Япония и Франция столкнутся с исторически высокими затратами на обслуживание госдолга.
В течение следующих десяти лет странам G7 потребуется более 10 триллионов долларов на перевооружение, даже при том, что мировые затраты на оборону достигли 2,2 триллиона долларов в 2023 году. Это связано с обострением геополитической обстановки, включая «агрессивную активность России на их восточных границах», нестабильность на Ближнем Востоке и «расширение военной мощи» Китая.
Для реализации этих планов военные расходы стран НАТО должны увеличиться до 4% ВВП, что соответствует уровню времен холодной войны. Текущая цель НАТО в 2% годового ВВП уже осложняет консолидацию долга ЕС после пандемии. Достижение 4% ВВП поставит перед странами, такими как Франция, Италия и Испания, сложный выбор между увеличением заимствований, сокращением бюджета или повышением налогов. Так, госдолг Италии может вырасти со 144% до 179% к 2034 году.
В целом, рост военных бюджетов является глобальным явлением. Например, расходы Китая на оборону в 2024 году вырастут на 7,2%, а Малайзии — на 10,2%. Эта необходимость перевооружения станет острым политическим вопросом в ближайшие годы из-за ограниченных налоговых поступлений и растущих потребностей в социальном обеспечении и здравоохранении.