«Соглашение о “разоружении” “Хамаса” — не то, чем кажется»

Проявившиеся разногласия между Израилем и США по поводу сделки по разоружению «Хамаса», продвигаемой президентом Дональдом Трампом и созданным по его инициативе «Советом мира», широко освещаются в мире. Многие комментаторы согласны с опасениями Израиля и видят в достигнутом соглашении очевидную попытку «Хамаса» сохранить возможность для дальнейшего перевооружения. Арабские комментаторы также недовольны «Советом мира», считая его чуть ли не произраильской структурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem / Reuters Фото: Mohammed Salem / Reuters

The Hill (Вашингтон, США) Израиль с осторожностью относится к договоренностям о разоружении «Хамаса», ссылаясь на «серьезные опасения по поводу безопасности» В четверг Трамп объявил об «исторической» сделке по разоружению «Хамаса», которую, по словам представителей организации, она готова выполнить только при условии ее одобрения Израилем. Вооружения будут сдаваться поэтапно, по мере отвода Израилем своих войск, которые контролируют 60% Газы… Но израильские должностные лица заявили, что страна не выведет подразделения Армии обороны Израиля из зоны «желтой линии», созданной на оккупированной территории, которая состоит в основном из обезлюдевших районов.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Разоружение «Хамаса» не может ждать вывода ЦАХАЛа из Газы Палестинцы заслуживают шанса жить под руководством правительства, которое не готовится к очередной войне; израильтяне заслуживают шанса знать, что за выводом ЦАХАЛа не последуют перевооружение и новое нападение… США не должны путать рамочную концепцию с механизмом реализации. Громкие должности, церемонии, международные коллегии и публичные декларации могут способствовать прогрессу переговоров, но они не уберут ни одной ракеты, не уничтожат ни одного тоннеля и не помешают «Хамасу» восстановиться. Израиль не может основывать вывод войск на заявлениях «Хамаса» о своих намерениях.

Spiked (Лондон, Великобритания) Соглашение о «разоружении» «Хамаса» — не то, чем кажется Американский президент Дональд Трамп объявил на прошлой неделе, что «Совет мира», созданный Белым домом в прошлом году, добился согласия «Хамаса» на соглашение по «дорожной карте» по его «полному разоружению». После почти трех лет кровопролития это прозвучало как решительный финал, который так необходим и Газе, и Израилю. Но в течение нескольких часов после этого переговорщик от «Хамаса» Гази Хамад разрушил праздничное настроение. «Мы не говорили о разоружении, мы не говорили о сдаче оружия»,— заявил он… Он добавил, что оружие будет просто храниться на складе под контролем Национального комитета по управлению Газой, технократической структуры, управляемой палестинцами. Это должно остановить потоки шампанского в Вашингтоне… Арабское слово, описывающее это соглашение — «худна»: перемирие, не устраняющее причин боевых действий. «Хамас» мыслит в долгосрочной перспективе. Он измеряет победу выносливостью. Даже военная катастрофа последних трех лет может быть преподнесена как акт стойкости, если «Хамас» переживет солдат, которые пытались его уничтожить. У его уцелевших кадров есть годы для воспитания следующего поколения.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) «Совет мира» — провалившийся орган. Его надо отправить на свалку. «Хамас» четко дал понять, что ставит условием сдачи своего оружия выполнение Израилем своих обязательств по соглашению, которое тот так и не выполнил после его заключения в октябре. «Совет мира», орган, призванный контролировать перемирие и восстановление Газы, ничего не сделал, чтобы заставить Израиль выполнить свои обязательства. Это один из многих провалов этого органа, которому и показать-то практически нечего за полгода своего существования… Несмотря на громкие обещания администрации Трампа о превращении Газы в современную городскую среду, не было никакого движения в этом направлении. Большинство ее населения продолжает жить в трущобах… Возможно, ярчайшим признаком провала «Совета мира» является то, что он стремится предоставить себе иммунитет от преследования… Продолжающееся существование такого органа — позор международных масштабов. Ему необходимо положить конец.

Подготовил Николай Зубов