На Алтае рухнул мост из-за износа опор

На Алтае обрушился мост, связывающий села Каракол и Элекмонар в Чемальском районе, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. Причиной в ведомстве назвали износ деревянных опор.

Глава Чемальского района Айдар Елеков уточнил, что ЧП произошло после повышения уровня воды реке Элекмонар. Прежде регион накрыл проливные дожди.

В сторону села Каракол ведут еще два моста. Однако один из них находится аварийном состоянии и небезопасен для проезда, другой «пока еще может функционировать, но требует постоянного контроля», сказал господин Елеков.

«Приняли решение организовать дорогу в объезд разрушенных мостовых сооружений. Но на время строительства необходим временный проезд, поэтому ведем переговоры с собственниками частных территорий, через которые сейчас можно проехать к селу Каракол», — сообщил глава Чемальского района.

В ГУ МЧС по Республике Алтай предлагают водителям альтернативные маршруты: пользоваться объездной дорогой в двух километрах от разрушенного моста между Караколом и Элекмонаром или через реку на автомобиле с высокой проходимостью.