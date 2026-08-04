Автор книг о Тане Гроттер приедет на фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге

Российский писатель, автор романов про Таню Гроттер Дмитрий Емец станет одним из хедлайнеров международного книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа, сообщили организаторы фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Емец

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Дмитрий Емец

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Дмитрий Емец родился 27 марта 1974 года в Запорожье, в настоящее время проживает в Крыму. Широкую известность получил как автор серии книг о Тане Гроттер, которая выходила с 2002 по 2012 год. Летом 2026 года ожидается выход двух приквелов к циклу романов «Таня Гроттер». Помимо этого, он является автором серий «Мефодий Буслаев», «ШНыр» и других произведений для детей и подростков.

На фестивале писатель встретится с читателями и ответит на вопросы.

Ранее организаторы объявили других хедлайнеров «Красной строки». Среди них — Катя Качур, Игорь Евдокимов, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов и Станислав Гридасов.

Книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Впервые он состоялся в 2023 году, в год 300-летия Екатеринбурга. За три дня «Красную строку» посетили около 39 тыс. человек, а в 2025 году — более 72 тыс. человек. В прошлом году в книжной ярмарке приняли участие около 150 издательств, а программа объединила более 170 мероприятий — лекции, презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы, дискуссии и автограф-сессии. Среди хедлайнеров прошлых лет — Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Анна Матвеева, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Эдуард Веркин, Ася Лавринович и другие известные российские авторы.

Вход на мероприятие свободный, главной темой станет 40-летие Свердловского рок-клуба.

Кристина Машенова