«Домклик»: доля рыночной ипотеки за месяц выросла в полтора раза

В июле 2026 года доля рыночной ипотеки составила 43% в общем объеме выдачи жилищных кредитов, за месяц рост составил 15,2 процентного пункта, следует из данных «Домклик». За месяц показатель вырос в 1,5 раза. Это рекордный спрос на базовую ипотеку, констатируют аналитики. Они также добавили, что покупатели жилья адаптируются к текущим макроэкономическим условиям, а устойчивый интерес к рыночным программам подтверждает постепенную нормализацию рынка.

Выдачи по рыночным программам в июле достигли 109,2 млрд руб., что на 14,8% больше июня текущего года и в 2,7 раза выше результата июля 2025 года. Это максимальное значение за последние два года: июль превзошел прежние пики — апрель 2026 года (97,6 млрд руб.) и декабрь 2025 года (106,4 млрд руб.).

Наибольший прирост спроса на жилищные кредиты на рыночных условиях пришелся на рынок новостроек. Год к году объемы кредитования в этом сегменте возросли в 5,2 раза: с 4,1 млрд в июле 2025 года до 21,4 млрд в июле 2026 года, уточняют в «Домклик».

Самый высокий интерес к ипотеке по рыночным ставкам в июле 2026 года проявили жители северо-запада, центральной части России, Поволжья. В Новгородской области доля рыночной ипотеки в выдачах составила 66%, Ленинградской области — 54,9%, а в Санкт-Петербурге — 51,3%, в Саратовской и Самарской областях — 59,2% и 56,4% соответственно, в Тамбовской области — 54,8%, в Москве — 54,6%.

Василий Берзин