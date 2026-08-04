«Домклик»: доля рыночной ипотеки за месяц выросла в полтора раза
В июле 2026 года доля рыночной ипотеки составила 43% в общем объеме выдачи жилищных кредитов, за месяц рост составил 15,2 процентного пункта, следует из данных «Домклик». За месяц показатель вырос в 1,5 раза. Это рекордный спрос на базовую ипотеку, констатируют аналитики. Они также добавили, что покупатели жилья адаптируются к текущим макроэкономическим условиям, а устойчивый интерес к рыночным программам подтверждает постепенную нормализацию рынка.
Выдачи по рыночным программам в июле достигли 109,2 млрд руб., что на 14,8% больше июня текущего года и в 2,7 раза выше результата июля 2025 года. Это максимальное значение за последние два года: июль превзошел прежние пики — апрель 2026 года (97,6 млрд руб.) и декабрь 2025 года (106,4 млрд руб.).
Наибольший прирост спроса на жилищные кредиты на рыночных условиях пришелся на рынок новостроек. Год к году объемы кредитования в этом сегменте возросли в 5,2 раза: с 4,1 млрд в июле 2025 года до 21,4 млрд в июле 2026 года, уточняют в «Домклик».
Самый высокий интерес к ипотеке по рыночным ставкам в июле 2026 года проявили жители северо-запада, центральной части России, Поволжья. В Новгородской области доля рыночной ипотеки в выдачах составила 66%, Ленинградской области — 54,9%, а в Санкт-Петербурге — 51,3%, в Саратовской и Самарской областях — 59,2% и 56,4% соответственно, в Тамбовской области — 54,8%, в Москве — 54,6%.
Увеличение доли рыночной ипотеки свидетельствует о постепенной нормализации рынка, адаптации покупателей к макроэкономическим условиям и снижении ставок. Процесс восстановления рыночной ипотеки эксперты начали прогнозировать ещё в 2025 году, ожидая значительное сокращение доли льготной ипотеки не ранее 2026 года. При этом Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА, отмечала, что рыночная ипотека станет более востребованной.
Основным фактором, который может способствовать росту рыночной ипотеки, является снижение ключевой ставки Банка России. По прогнозам, это позволит поддержать объемы выдач и вернуть часть спроса на первичном рынке. При этом Юрий Беликов, управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА», считает, что говорить о масштабном смещении спроса пока преждевременно, поскольку средние суммы рыночных кредитов ниже средних сумм льготных, и изменения в денежном выражении могут искажать картину.
В условиях роста рыночной ипотеки также могут играть роль опасения граждан, связанные с ростом ключевой ставки и, как следствие, ростом процентной ставки по ипотечным кредитам. Часть заемщиков предпочитают брать рыночную ипотеку с меньшим первоначальным взносом, даже при более высокой ставке, рассчитывая на последующее рефинансирование кредита при снижении ключевой ставки. Этот тренд может быть связан с ожиданием удорожания недвижимости в будущем, когда средства с депозитов будут перетекать в другие инструменты.