Свердловчане стали на 11,8% чаще судиться с чиновниками

В Свердловской области наблюдается рост числа судебных споров граждан с государственными органами: за первое полугодие 2026 года количество таких дел выросло на 11,8% — судами области было рассмотрено более 6 тыс. административных дел, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Чаще всего граждане или организации обжаловали действия или бездействие органов власти: в основном судебных приставов, местных администраций и военных структур. Таких дел насчитали 2609 — эта категория занимает доминирующее положение (72%) среди всех административных споров. По другим категориям нагрузка снизилась: на 6% по делам об административном надзоре, на 35% — о признании информации запрещенной. Объем налоговых споров снизился на 77%.

За полгода рассмотрено более 60 тыс. дел об административных правонарушениях. Несмотря на то, что уральцы стали реже нарушать закон, самыми частыми из них остаются нарушения ПДД, миграционного законодательства, а также общественного порядка (мелкое хулиганство, неповиновение полиции и другие посягательства на безопасность). Административные штрафы получили 26 729 свердловчан, административный арест — 11 619, лишение водительских прав — 5211. Больше всего нарушений было зарегистрировано в Первоуральске, Ленинском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Более 57 тыс. из почти 67 тыс. административных дел и дел об административных правонарушениях рассмотрели мировые судьи.

Ирина Пичурина