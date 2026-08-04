В КЧР возбудили дело после взрыва газа в частном доме при подготовке к свадьбе

Следственный комитет по Карачаево-Черкесии возбудил уголовное дело после взрыва газа в частном доме в городе Усть-Джегуте. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР. Из-за взрыва 11 человек получили ожоги, одна женщина погибла.

По данным следствия, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном. Следователи осмотрели место происшествия, назначили взрывотехническую, медицинскую и другие экспертизы. Точные причины произошедшего устанавливают. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как сообщали местные Telegram-каналы и «112», взрыв произошел на летней кухне во время подготовки к свадьбе. Шесть человек госпитализировали в тяжелом состоянии, одного — в состоянии средней степени тяжести.