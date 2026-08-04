Музей архитектуры объявил о завершении реставрации Дома Мельникова

Департамент культурного наследия Москвы принял результаты реставрации экспериментального жилого дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. Реставрация шла с 2022 года, говорится в пресс-релизе Государственного музея архитектуры им. Щусева, чьим филиалом является дом-музей. Осенью в Дом Мельникова вернутся предметы обстановки, а в конце 2026 года он начнет принимать посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом Мельникова после реставрации Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, спальня Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, мастерская Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, гостиная Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, спальня Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Следующая фотография 1 / 6 Дом Мельникова после реставрации Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, спальня Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, мастерская Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, гостиная Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева Дом Мельникова после реставрации, спальня Фото: Пресс-служба музея архитектуры имени А. В. Щусева

К концу года также вновь откроется сувенирный магазин, а в саду появится уличная экспозиция, посвященная творчеству Константина Мельникова. Посещать объект можно будет в составе небольших экскурсионных групп. В теплое время года в саду дома будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Дому Мельникова, одному из самых известных памятников архитектуры авангарда, через три года исполнится 100 лет. Он включен в реестр объектов культурного наследия федерального значения в 2014 году.

Советский архитектор Константин Мельников возводил его для себя и своей семьи в период с 1927 по 1929 год.

За четыре года работ были отреставрированы фасады, приведена в порядок надпись «Константин Мельников архитектор», заменена кровля, отреставрировано внутреннее пространство дома-музея, включая супрематическую печь в гостиной. Также отреставрированы предметы мемориальной обстановки, среди которых живописные произведения Константина Мельникова и его сына, художника Виктора Мельникова.