Музей архитектуры объявил о завершении реставрации Дома Мельникова
Департамент культурного наследия Москвы принял результаты реставрации экспериментального жилого дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. Реставрация шла с 2022 года, говорится в пресс-релизе Государственного музея архитектуры им. Щусева, чьим филиалом является дом-музей. Осенью в Дом Мельникова вернутся предметы обстановки, а в конце 2026 года он начнет принимать посетителей.
К концу года также вновь откроется сувенирный магазин, а в саду появится уличная экспозиция, посвященная творчеству Константина Мельникова. Посещать объект можно будет в составе небольших экскурсионных групп. В теплое время года в саду дома будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.
Дому Мельникова, одному из самых известных памятников архитектуры авангарда, через три года исполнится 100 лет. Он включен в реестр объектов культурного наследия федерального значения в 2014 году.
Советский архитектор Константин Мельников возводил его для себя и своей семьи в период с 1927 по 1929 год.
За четыре года работ были отреставрированы фасады, приведена в порядок надпись «Константин Мельников архитектор», заменена кровля, отреставрировано внутреннее пространство дома-музея, включая супрематическую печь в гостиной. Также отреставрированы предметы мемориальной обстановки, среди которых живописные произведения Константина Мельникова и его сына, художника Виктора Мельникова.
Дом Мельникова, построенный Константином Мельниковым для себя и своей семьи в период с 1927 по 1929 год, является выдающимся образцом архитектуры авангарда. Архитектор Константин Мельников был "повелителем пространства" и создавал уникальные, не повторяющиеся проекты. Он прославился благодаря заказу на саркофаг Владимира Ленина в 1924 году и павильону СССР на Международной выставке современных и декоративных искусств в Париже. Эти достижения послужили для него "охранной грамотой", что позволило ему сохранить свой Дом, несмотря на отсутствие частной собственности в СССР.
Строительство дома велось с жесткой экономией: использовались необычные технологии, например, шестиугольные отверстия в кладке, которые позднее были частично заложены смесью песка, глины и мусора. Внутренние перегородки были подвижными, что позволяло менять планировку. Благодаря "легкой конструкции" дом устоял даже после попадания бомбы в театр Вахтангова поблизости в 1941 году.
Внутренняя обстановка Дома Мельникова также отражает личность архитектора. В доме есть "дверь Дюшана" (или "дверь Мельникова"), позволяющая изменять функциональное зонирование помещений. Многие подлинные вещи, такие как мебель с инициалами К и А (Константин и Анна Мельниковы), киот с иконами и живопись, включая тарелку с надписью "Рабочий класс ценит преданных ему специалистов", сохраняют атмосферу той эпохи.
После смерти художника Виктора Мельникова, сына Константина Мельникова, в 2006 году, дом был завещан государству. После разрешения споров о собственности, связанных с внучками архитектора, государство выкупает доли, и теперь планируется, что Дом Мельникова станет памятником ЮНЕСКО.