Никита Зубко и Владимир Кий назначены на должности врио замгубернатора Самарской области

Во вторник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания регионального правительства сообщил о назначении Никиты Зубко и Владимира Кия врио заместителя губернатора Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В июне прошлого года Никита Зубко стал помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В июле 2025 года он занял пост заместителя председателя правительства Самарской области. В феврале 2018 года Никита Зубко был назначен прокурором Самары. С октября 2020 года и до апреля 2025 года он занимал пост первого заместителя прокурора Рязанской области, после чего ушел на пенсию по выслуге лет.

В октябре 2025 года Вячеслав Федорищев сообщил, что советник губернатора Владимир Кий, руководивший ГУ МЧС по Ставропольскому краю, будет назначен заместителем председателя правительства по вопросам взаимодействия с органами безопасности.

Руфия Кутляева