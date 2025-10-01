Глава Самарской области уточнил, кто же возглавит правительство региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил планируемые изменения в структуре регионального правительства. Видео с разъяснениями он выложил в своем канале в MAX.

Кабинет министров области возглавит один из заместителей губернатора. Еще один вице-губернатор будет курировать экономический блок. Также будет замгубернатора — руководитель администрации губернатора. Еще одного заместителя назначат ответственным за внутреннюю политику.

По словам господина Федорищева, руководящий состав правительства региона будет сокращен на 20%, а сотрудников в министерствах станет меньше на 10%. Первым заместителем председателя правительства станет Ольга Собещанская. Регина Воробьева возглавит направление социальной работы, а Александр Фомин будет назначен зампредом правительства и министром строительства. Лидия Рогожинская займется вопросами активного долголетия и развития человеческого капитала. Андрей Грачев станет заместителем председателя правительства и министром градостроительной политики. За вопросы взаимодействия с органами безопасности будет отвечать Владимир Кий.

Об изменениях в структуре правительства Самарской области губернатор сообщил 30 сентября во время оперативного совещания.

Андрей Сазонов