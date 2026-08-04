Московский суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы признал пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности основателей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской организацией в России и запрещена). Речь идет о Степане и Василии Бандере, Романе Шухевиче, Андрее Мельнике и других. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что организацию учредил в Вене Евгений Коновалец в 1929 году. В 1940 году в ОУН (признана экстремистской в России и запрещена) произошел раскол, Степан Бандера возглавил наиболее радикальную часть.

В 1941-1943 годах вермахт создал УПА (признана экстремистской в России и запрещена) на базе организации Бандеры под командованием Романа Шухевича. 30 июня 1941 года Шухевич командовал нападением на жителей Львова. Жертвами погрома стали более 8 тыс. русских, украинцев, евреев и поляков.

В Генпрокуратуре отметили, что задачами националистической организации были террор против жителей оккупированных территорий, борьба с советской армией и партизанами, а также совершение военных преступлений. В частности, в 1943 году члены ОУН-УПА (признана экстремистской организацией в России и запрещена) участвовали в убийстве жителей деревни Хатынь и в так называемой волынской резне. Также они проводили карательные операции «Болотная лихорадка», «Треугольник», «Коттбус» и другие. Всего от действий националистов погибли не менее 120 тыс. человек.

Никита Черненко