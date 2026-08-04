Спрос на вторичное жилье в Москве может продержаться до конца года
Во второй половине текущего года спрос в сегменте вторичного жилья в Москве будет нарастать умеренными темпами, прогнозируют опрошенные «РБК Недвижимостью» эксперты. Ожидаемый прирост по итогам июля—декабря текущего года — 5–10% год к году, отмечает руководитель офисов «Митино» и «Крылатский» «Инком-Недвижимости» Наталия Борзенкова.
Резких изменений, например на 20–30%, не предвидит и директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. «Рост сохранится в пределах 10–15%»,— прогнозирует она.
Спрос на вторичку в Москве вырос в первой половине текущего года. Всего в январе—июне, по данным столичного управления Росреестра, в городе было зарегистрировано 66 тыс. сделок в этом сегменте. Это на 3,4% превосходит аналогичный период прошлого года.
Эксперты называют две основные причины начавшегося спроса на вторичку. Во-первых, спрос перетекает с рынка новостроек, в том числе за счет ожидаемых ограничений по семейной ипотеке, а также за счет более выгодных цен на готовое жилье. «Ценовая разница продолжает сохраняться в пользу вторичного рынка. На сегодняшний день она составляет без учета элитного сегмента 19,6% на рынке старой Москвы»,— отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.
Во-вторых, застройщики в Москве практически свернули строительство доступного массового жилья, сместившись в премиальные ниши. «Поэтому покупатели с ограниченным бюджетом все чаще вынуждены обращаться к готовым квартирам»,— пояснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
В первом полугодии текущего года спрос на вторичное жилье в Москве вырос, что привело к увеличению числа сделок на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами такого роста аналитики называют переток спроса с рынка новостроек, отчасти из-за ожидаемых ограничений по семейной ипотеке, а также более выгодные цены на готовое жилье. Отмечается, что ценовая разница между первичным и вторичным рынками в Старой Москве (без учета элитного сегмента) составляет 19,6% в пользу вторичного рынка. Кроме того, застройщики в Москве сократили строительство доступного массового жилья, сосредоточившись на премиальных нишах, что вынуждает покупателей с ограниченным бюджетом обращаться к готовым квартирам.
Эксперты прогнозируют сохранение умеренных темпов роста спроса на вторичное жилье в Москве во второй половине года, ожидая прирост на уровне 5–10% год к году. Рост цен, по их мнению, сохранится в пределах 10–15%. При этом некоторые специалисты считают, что на рынке вторичной недвижимости возможна стагнация цен в ближайшие месяцы, хотя спрос при этом может расти. Прогнозируется, что одинаково низкая доступность ипотеки для первичного и вторичного рынков может привести к перераспределению спроса в пользу последнего, где средний уровень цен ниже.
В целом, рынок вторичного жилья в Москве показывает устойчивость, несмотря на отсутствие льготной ипотеки. Аналитики отмечают, что текущий спрос обусловлен накопленным спросом и активностью покупателей, решающих свои жилищные вопросы. На динамику рынка влияют макроэкономические факторы, такие как ключевая ставка, инфляция и состояние банковской системы. Рост стоимости ремонта также делает более привлекательными для покупки квартиры в хорошем состоянии, что формирует особый спрос на небольшие по площади объекты.