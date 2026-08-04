Спрос на вторичное жилье в Москве может продержаться до конца года

Во второй половине текущего года спрос в сегменте вторичного жилья в Москве будет нарастать умеренными темпами, прогнозируют опрошенные «РБК Недвижимостью» эксперты. Ожидаемый прирост по итогам июля—декабря текущего года — 5–10% год к году, отмечает руководитель офисов «Митино» и «Крылатский» «Инком-Недвижимости» Наталия Борзенкова.

Резких изменений, например на 20–30%, не предвидит и директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. «Рост сохранится в пределах 10–15%»,— прогнозирует она.

Спрос на вторичку в Москве вырос в первой половине текущего года. Всего в январе—июне, по данным столичного управления Росреестра, в городе было зарегистрировано 66 тыс. сделок в этом сегменте. Это на 3,4% превосходит аналогичный период прошлого года.

Эксперты называют две основные причины начавшегося спроса на вторичку. Во-первых, спрос перетекает с рынка новостроек, в том числе за счет ожидаемых ограничений по семейной ипотеке, а также за счет более выгодных цен на готовое жилье. «Ценовая разница продолжает сохраняться в пользу вторичного рынка. На сегодняшний день она составляет без учета элитного сегмента 19,6% на рынке старой Москвы»,— отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

Во-вторых, застройщики в Москве практически свернули строительство доступного массового жилья, сместившись в премиальные ниши. «Поэтому покупатели с ограниченным бюджетом все чаще вынуждены обращаться к готовым квартирам»,— пояснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Василий Берзин