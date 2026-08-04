Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за ситуации в Сеуте

Четыре страны Евросоюза отказались подписать письмо, в котором ЕС потребовал от Испании немедленной реакции после наплыва мигрантов в Сеуту, сообщает Politico. Документ был направлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 1 августа. Его подписали 22 страны-участницы ЕС.

Как уточняет Politico, письмо отказались подписать Ирландия, которая председательствует в Совете ЕС, Франция, Португалия и Люксембург. Дипломат одного из этих государств рассказал изданию, что те возражают, поскольку документ не демонстрирует достаточной солидарности с Испанией и лишь обостряет ситуацию.

В конце июля в испанский анклав Сеута на севере Африки, граничащий с Марокко, проникли около 60 тыс. человек. Это случилось после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Власти Марокко среди причин также называли распространение ложной информации в интернете, деятельность банд, занимающихся торговлей людьми, и неверные трактовки законов, которые создали иллюзию возможности беспрепятственно попасть в Европу.