Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за ситуации в Сеуте
Четыре страны Евросоюза отказались подписать письмо, в котором ЕС потребовал от Испании немедленной реакции после наплыва мигрантов в Сеуту, сообщает Politico. Документ был направлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 1 августа. Его подписали 22 страны-участницы ЕС.
Как уточняет Politico, письмо отказались подписать Ирландия, которая председательствует в Совете ЕС, Франция, Португалия и Люксембург. Дипломат одного из этих государств рассказал изданию, что те возражают, поскольку документ не демонстрирует достаточной солидарности с Испанией и лишь обостряет ситуацию.
В конце июля в испанский анклав Сеута на севере Африки, граничащий с Марокко, проникли около 60 тыс. человек. Это случилось после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Власти Марокко среди причин также называли распространение ложной информации в интернете, деятельность банд, занимающихся торговлей людьми, и неверные трактовки законов, которые создали иллюзию возможности беспрепятственно попасть в Европу.
Миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута обострился из-за решения Верховного суда Испании, запретившего немедленную депортацию мигрантов, задержанных в море. Это привело к массовому наплыву мигрантов, что вызвало критику со стороны других европейских стран, таких как Италия, которая предложила приостановить Шенгенское соглашение с Испанией или ввести пограничный контроль. Испания же обвиняет в кризисе марокканские преступные группировки, а Еврокомиссия предложила ей поддержку пограничной службы Frontex и призвала сотрудничать с Марокко.
Евросоюз в целом стремится ужесточить миграционные правила, однако Испания отличается более либеральной политикой, запустив программу легализации 500 тысяч иностранцев без документов. Ранее, в 2015 году, Еврокомиссия уже подавала иск против Польши, Чехии и Венгрии из-за их отказа принимать мигрантов, прибывших в ЕС, что было признано нарушением законодательства. Миграционный кризис является одной из чувствительных тем, влияющих на европейскую политику и рост популярности крайне правых партий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ужесточить подход к борьбе с нелегальной миграцией, в том числе создавая «центры возвращения» за пределами ЕС и заключая сделки с африканскими странами для сдерживания миграционных потоков. Это связано с тем, что миграционный кризис является одной из главных «мобилизующих проблем» для европейских избирателей.