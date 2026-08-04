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В сделки с недвижимостью вписались повестки

Нужно ли предоставлять сведения из военкомата риэлторам

Риэлторы будут запрашивать выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью. По крайней мере, такая практика появилась у федерального агентства «Этажи», пишет “Ъ-Урал”. Там заявили изданию, что уже фиксировали случай приостановки сделки Росреестром из-за того, что продавец не явился в военкомат по повестке.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Дополнительный этап проверки повысит безопасность сделок, уверяют в агентстве «Этажи». При этом там уточнили, что будут внедрять это требование постепенно во всех регионах. В столице пока достаточно устного заверения, что с данными реестра повесток клиент ознакомлен, рассказала ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи.Москва» Анна Зайцева:

«По Московскому региону по договору в рамках наших взаимоотношений с клиентом мы получаем от него заверения и гарантии, что он соблюдает федеральный закон о воинской обязанности. Какой-то открытой базы или публичного списка уклонистов не существует. Поэтому эти данные мы можем получить только от самого военнообязанного. Он дает нам заверения и гарантии, что в курсе того, что если случится какая-то приостановка сделки, то именно потому, что он что-то не учел.

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Можно, конечно, какие-то рекомендации дать по проверке этих сведений, но это уже обязанность самого клиента. Пункта в договоре будет достаточно, жестких рамок в отношении того, принесет ли он справку или заявит ли об этом устно, нет. При этом закон у нас работает равнозначно, то есть касается и стороны покупателя, и продавца.

Так что мы у всех наших клиентов, которые могут считаться военнообязанными, запрашиваем это заверение и все».

Согласно действующим правилам, граждане призывного возраста не обязаны предоставлять выписку из реестра повесток при покупке или продаже недвижимости. Но и сейчас достаточно способов проверить всех участников сделки, пояснил вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников:

«Я думаю, что инициатива работает на опережение, и таким образом агентство пытается подстраховаться от того, что в дальнейшем может случиться обременение на тот объект недвижимости, где собственником является этот продавец.

Сейчас в целом нет острой необходимости запрашивать данную информацию. Для того чтобы понять, есть ли обременение на объекте, достаточно заказать расширенную выписку из ЕГРН.

Если запретов, залогов и так далее в выписке нет, то с вероятностью 99% можно выходить на сделку. Но, конечно, никто не застрахован от того, что в день сделки может быть наложено какое-то обременение. Такой документ можно получить владельцу недвижимости онлайн за пять минут через "Госуслуги". К сожалению, никто другой, ни риэлторы, ни покупатели объекта, не могут самостоятельно запросить такую информацию. Поэтому мы вынуждены доверять тем документам, которые предоставляет собственник».

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Единый реестр повесток полноценно заработал с января этого года. Повестка считается врученной в момент, когда гражданин открыл ее в личном кабинете на «Госуслугах» или на сайте реестра. Если документ не был открыт, через семь дней он считается врученным автоматически. А через 20 дней формируется решение об ограничениях, но их можно оспорить в МФЦ, подчеркнул член Военной коллегии адвокатов Москвы Павел Малютин. Но при отсутствии повестки идти в военкомат за выпиской для проведения сделки с недвижимостью не придется, полагает эксперт:

«Я в Московском регионе не сталкивался с тем, чтобы люди обращались с оспариванием этих ограничений. Хотя по закону они, конечно же, предусмотрены. Существует № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". В 2023 году были приняты изменения, которые гласят, что отношении гражданина, который состоит на воинском учете и не явился по врученной повестке, могут быть применены соответствующие временные меры, направленные на обеспечение его явки.

Эти данные содержатся в реестре на каждого военнообязанного: где состоит человек на учете, какая категория здоровья, служил, не служил, введены ли в его отношении ограничения по воинскому учету. При явке в военкомат эти ограничения снимаются. Также их можно оспорить через МФЦ».

За неявку в военкомат по повестке также предусмотрен запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, приостановка водительского удостоверения, а также ограничение по получению кредитов и постановке автомобиля на учет.

Юлия Савина

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