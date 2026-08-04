Выручка «Нижнекамскшины» снизилась на 12,4% за полугодие

Выручка «Нижнекамскшины» по РСБУ в первом полугодии 2026 года снизилась на 12,4% и составила 5,49 млрд руб. Об этом говорится в промежуточной отчетности компании.

Чистая прибыль сократилась на 9,9%, до 189,88 млн руб., по сравнению с 210,83 млн руб. годом ранее. Активы компании выросли до 9,11 млрд руб. с 9 млрд руб. Оборотные активы увеличились на 16,9%, до 1,51 млрд руб., капитал и резервы сократились до 4,29 млрд руб.

Краткосрочные обязательства компании выросли на 2,7%, до 4,3 млрд руб., долгосрочные обязательства составили 517,65 млн руб.

Ранее сообщалось, что компания не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а направит чистую прибыль компании за 2025 год в размере 3,7 млн рублей на финансирование инвестиционных программ.

Анар Зейналов