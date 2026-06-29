«Нижнекамскшина» направит прибыль на инвестиции вместо выплаты дивидендов за 2025 год

ПАО «Нижнекамскшина» не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а направит чистую прибыль компании за 2025 год в размере 3,7 млн рублей на финансирование инвестиционных программ. Соответствующее решение приняли на собрании акционеров. Информация об этом опубликована в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Чистая прибыль предприятия за 2025 год составила 3,7 млн рублей, что в 147 раз ниже показателя 2024 года (555 млн рублей), следует из отчета компании по РСБУ.

«Нижнекамскшина» входит в шинный комплекс KAMA TYRES, одного из крупнейших предприятий шинной промышленности России. В ассортименте — более 280 позиций брендов KAMA и Viatti. Так, компания первой в России омологировала шины для автомобильных заводов иностранных автопроизводителей, включая Fiat, Volkswagen, Skoda и Ford.

Влас Северин