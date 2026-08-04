Прибыль «Орелстроя» упала на 92% в первом полугодии 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года выручка орловского ПАО «СЗ "Орелстрой"» составила 456,8 млн руб., что на 29,7% меньше аналогичного показателя прошлого года (649,6 млн руб.). Чистая прибыль компании сократилась с 189,6 млн до 15,8 млн руб., снизившись на 91,7%. Это следует из данных бухгалтерской отчетности, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Себестоимость продаж застройщика снизилась на 11,9% — с 339,2 млн до 298,72 млн руб. Валовая прибыль уменьшилась на 49,1% — с 310,44 млн до 158,05 млн руб. Прибыль до налогообложения сократилась на 96,8% — с 252,6 млн до 8,19 млн руб.

Активы компании по состоянию на 30 июня 2026 года составили 5,8 млрд руб., сократившись за полгода на 16,8% (на 31 декабря 2025 года — 6,98 млрд руб.). Наиболее заметное снижение за это время показали внеоборотные активы, которые уменьшились на 33,7% — с 3,95 млрд до 2,2 млрд руб. Оборотные активы, напротив, выросли на 5,2%: с 3 млрд до 3,19 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании за полугодие увеличилась на 84,8% — с 1,27 млрд до 2,35 млрд руб. При этом кредиторская задолженность сократилась в десять раз — с 978,8 млн до 98,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «СЗ "Орелстрой"» зарегистрировано в Орле в 1992 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества. Уставный капитал составляет 400,1 млн руб. Управляющим директором является Владислав Гефель. 63,74% компании принадлежат местному ООО «Объединенная домостроительная корпорация» Александра Рогачева, ему лично принадлежат еще 1,47%. Еще 22,46% сосредоточены у Орловской области в лице регионального департамента государственного имущества и земельных отношений. Владельцы оставшихся долей не раскрываются. В 2025 году выручка «Орелстроя» выросла до 1,5 млрд руб., убыток составил 457 млн руб.

В марте совет директоров «Орелстроя» утвердил новый состав правления компании.

Кабира Гасанова