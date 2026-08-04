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Ректор КУПНО Иван Калмыков стал советником нижегородского губернатора

Ректор АНО ДПО «Корпоративный университет Нижегородской области» (КУПНО) Иван Калмыков назначен главным советником губернатора Нижегородской области по координации кадрового обеспечения экономики и развития человеческого капитала. Об этом организация рассказала в своих соцсетях.

Там уточнили, что Иван Калмыков будет совмещать обе должности.

Как писал «Ъ-Приволжье», ректором КУПНО Иван Калмыков стал в апреле 2026 года. В этой должности он был руководителем юрлица. Однако в июне у АНО появилась должность директора, ее занял Всеволод Фурсов.

Галина Шамберина