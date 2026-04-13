Новым ректором КУПНО назначен Иван Калмыков

Иван Калмыков назначен ректором Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). До этого назначения он занимал должность проректора университета.

По данным областного правительства, до работы в КУПНО господин Калмыков возглавлял «Молодую Гвардию» «Единой России», работал в законодательном собрании Нижегородской области, преподавал в нижегородских вузах. Был заместителем министра кадровой и молодежной политики.

В марте 2026 года предыдущий ректор КУПНО Роман Марков возглавил нижегородское министерство кадровой политики.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале текущего года в КУПНО появилась должность проректора по развитию. В феврале на эту должность назначили бывшего директора АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Марию Самоделкину. Она приходится женой Ивану Калмыкову.