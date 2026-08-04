Ожидание въезда в Калининградскую область из Польши достигло 15 часов

Автомобилисты, пытающиеся въехать на территорию России из Польши, стоят на границе в среднем по 15 часов. Об этом ТАСС рассказали в Калининградской областной таможне.

«Время ожидания в МАПП "Мамоново-2" на российско-польской границе по сравнению с 3 августа снизилось примерно на пару часов и в среднем составляет 15 часов», — заявил собеседник агентства.

Как следует из сообщения, это связано с усилением в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне. При этом очереди на выезд из России отсутствуют.

Днем ранее очередь на въезд в Калининград из Польши достигала 18-19 часов из-за того, что польская таможня усилила досмотр автомобилей.