Ожидание въезда в Калининградскую область из Польши достигло 15 часов
Автомобилисты, пытающиеся въехать на территорию России из Польши, стоят на границе в среднем по 15 часов. Об этом ТАСС рассказали в Калининградской областной таможне.
«Время ожидания в МАПП "Мамоново-2" на российско-польской границе по сравнению с 3 августа снизилось примерно на пару часов и в среднем составляет 15 часов», — заявил собеседник агентства.
Как следует из сообщения, это связано с усилением в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне. При этом очереди на выезд из России отсутствуют.
Днем ранее очередь на въезд в Калининград из Польши достигала 18-19 часов из-за того, что польская таможня усилила досмотр автомобилей.
Очереди на границе между Калининградской областью и Польшей не являются новым явлением. Еще в декабре 2023 года с польской стороны на въезд в Калининград стояли сотни автомобилей с иностранными номерами, в основном немецкими. Тогда время ожидания прохождения границы составляло более суток. При этом в последние дни декабря 2023 года через пункт пропуска «Мамоново-2» в Россию из Польши въехало рекордное за три года число автомобилей — 640 за сутки, а всего за три дня — 1738. Основной поток составляли русскоязычные немцы, ехавшие на праздники в Калининград и другие регионы России, оставляя автомобили на долгосрочных стоянках.
Польша на протяжении последних лет активно укрепляла границу с Калининградской областью. В феврале 2023 года начались работы по возведению забора из колючей проволоки, а также установка электронного барьера с датчиками движения и камерами, которые должны были быть завершены до конца года. В декабре 2025 года Польша заявила о планах строительства дороги к границе с Калининградской областью для ускоренной переброски войск.
Совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области была свернута в мае 2025 года. Польша с 2022 года запретила российским гражданам въезд с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями, хотя Россия ответные запреты не вводила. Закрытие некоторых КПП, таких как «Мамоново-Гроново» и «Гусев-Голдап», также произошло по решению Польши.