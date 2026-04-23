АвтоВАЗ открыл подписку на машины Lada

АвтоВАЗ объявил о начале работы сервиса долгосрочной аренды машин Lada с фиксированным ежемесячным платежом, передает «Интерфакс». Подписка получила название «Lada Легко».

На первом этапе клиентам предлагают арендовать седан Lada Vesta с двигателем 1,6 л. и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик». В будущем линейку моделей планируют расширить. Ежемесячный платеж будет составлять около 44 тыс. руб.

Подписка оформляется в онлайн-формате. Нужно оставить заявку на сайте, после чего с клиентом свяжется оператор и поможет создать личный кабинет. В нем можно выбрать модель, комплектацию, цвет авто и дополнительные опции, на основе которых рассчитают ежемесячный платеж. При заключении договора нужен возвратный депозит в размере трех платежей, который вернут после окончания подписки. Ее оформление занимает до двух недель.

Программа рассчитана на физлиц и оформляется на год. В стоимость входят ОСАГО, каско, техобслуживание, сезонная смена шин. Годовой лимит пробега составляет 30 тыс. км. После 12 месяцев использования машину необходимо вернуть без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа.