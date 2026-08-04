34-летний боец UFC Аллан Насименто умер во сне

Бразильский боец Аллан Насименто скончался в 34 года. Об этом сообщила пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аллан Насименто

Фото: UFC Аллан Насименто

Фото: UFC

«Утром 3 августа Аллан Насименто был обнаружен без признаков жизни после того, как, по всей видимости, перенес сердечный приступ во сне»,— говорится в заявлении UFC. Также отмечается, что на место происшествия прибыла скорая помощь, однако медики лишь констатировали смерть бойца.

Спортсмен выступал в наилегчайшей весовой категории. На его счету 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (MMA). На турнирах UFC Аллан Насименто провел шесть поединков, выиграв четыре из них.

Арнольд Кабанов