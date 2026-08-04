Самый популярный вратарь ЧМ-2026 Возинья перешел в чилийский клуб

Голкипер сборной Кабо-Верде по футболу Возинья подписал контракт с «Коло-Коло» — самым титулованным чилийским клубом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sodiq Adelakun / Reuters Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

Срок соглашения не уточняется. По данным портала Transfermarkt, договор рассчитан до 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость голкипера оценивается в €500 тыс.

Ранее 40-летний Возинья выступал за португальский «Шавеш» из второго дивизиона страны. В прошлом сезоне он провел 19 матчей, отстояв «на ноль» в шести из них. На протяжении карьеры игрок представлял португальский «Жил Висенте», кипрский АЕЛ, словацкий «Тренчин» и молдавский «Зимбру».

На чемпионате мира сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где уступила аргентинцам. По ходу турнира число подписчиков Возиньи в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) выросло до 29 млн. Он является лидером по этому показателю среди футбольных вратарей. Также голкипер вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.

Арнольд Кабанов