Зарубежные СМИ: Что происходит в Европе на фоне аномальной жары?

Пожары, закрытые каналы и экономия электричества — европейские страны пытаются справиться с аномальной жарой. СМИ называют эту волну засухи крупнейшей за последние годы. Во Франции из-за пожаров власти эвакуировали уже больше 200 тыс. человек. По данным кредитного агентства Morningstar DBRS, общие убытки Парижа могут достичь €15 млрд. Леса продолжают гореть в Испании и Греции, там растет число жертв. Кроме того, в Европе обмелели реки, сразу несколько стран ввели ограничения на использование воды из открытых источников. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters

Как пишет The Guardian, особенно тяжелая ситуация сейчас в Центральной и Восточной Европе, а также Франции, Греции и Великобритании. Для Англии и Уэльса июль стал самым сухим месяцем за почти 200 лет наблюдений: выпало лишь 10% от нормы осадков. Половина земель во всей стране официально находится в состоянии засухи, а ограничения на использование воды затрагивают около 40% населения. В лондонском районе Кью впервые за 155 лет наблюдений за месяц не выпало ни капли дождя.

Низкий уровень воды в европейских реках уже влияет на энергетику и логистику всего региона: обмеление Дуная создает проблемы для электростанций, а нехватка воды в Рейне осложняет грузоперевозки в Германии. Фермеры предупреждают о сокращении производства кукурузы, овощей, сои и оливок, а урожай винограда в Шампани ожидается примерно на 10% меньше прошлогоднего.

На юге жара все чаще приводит к чрезвычайным ситуациям, отмечает Euronews. Во Франции из-за низкого уровня рек пришлось остановить три энергоблока АЭС: воду сохраняют для потребителей и на технические нужды по охлаждению станций. А в Греции нынешний сезон пожаров издание называет одним из худших за последние десять лет. За две недели погибли пять человек, а за минувшие семь дней огонь уничтожил более 12 тыс. га лесных и сельскохозяйственных земель.

В Молдавии жара и критическое снижение уровня Днестра заставили власти одновременно вводить ограничения на потребление электроэнергии и воды, сообщает местное издание Cotidianul. В вечерние часы освещение государственных и коммерческих зданий должно быть сокращено минимум на треть, а декоративную и рекламную подсветку предписано отключать до утра.

Воду из открытых источников запретили использовать для наполнения бассейнов и мытья улиц, а забор воды из Днестра для орошения разрешен только ночью. Власти также готовят резервные скважины и цистерны на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Нидерландское издание Binnenlands Bestuur предупреждает о быстром сокращении запасов пресной воды у побережья. Власти опасаются проникновения соленой морской воды вверх по рекам, что может ухудшить качество воды, нанести ущерб экологии и даже создать дополнительные риски для дамб. На этом фоне в районе между Гаагой и Роттердамом закрыли все шлюзы для коммерческого и прогулочного судоходства и полностью запретили забор воды из каналов и ручьев

В Германии, по данным Bild, к экстремальной температуре добавилась высокая влажность. Метеорологи называют такие условия особенно опасными для организма: даже у здоровых людей может появляться головная боль и проблемы с кровообращением. Одновременно горячий и влажный воздух повышает вероятность сильных гроз, града и шквалистого ветра.