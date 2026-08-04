Политика-иноагента Надеждина обвинили в участии в нежелательной организации

Никулинский суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении политика Бориса Надеждина (внесен в реестр иноагентов). Протокол составлен по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

Поводом стало интервью политика изданию «Медуза» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией). Видеоролик с интервью был опубликован на YouTube 14 июля, а также размещен в каналах издания.

В июне Борис Надеждин (иноагент) выдвинулся кандидатом на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. В том же месяце Минюст объявил его иностранным агентом, что закрыло ему возможность участвовать в выборах. После политика оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) за публикацию видеоролика с Алексеем Навальным и наложили запрет на выезд за границу из-за долгов. Политик объявил о прекращении избирательной кампании. Вчера стало известно, что он уехал во Францию.