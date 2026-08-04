Мишустин призвал развивать патриотический туризм и привлекать бойцов СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важным направлением развитие патриотического туризма. Он призвал привлекать участников спецоперации к реализации проектов.

Премьеру презентовали ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь». Он предполагает создание «комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и центры патриотического туризма». Инструкторами, по задумке, станут участники СВО с практическим опытом боевых действий.

«Очень важное направление. Сейчас молодые ребята, школьники, ученики "Профессионалитета" с огромным удовольствием, интересом принимают участие в таких мероприятиях, — отметил господин Мишустин. — Наш президент постоянно говорит о том, что необходимо как можно больше вовлекать ребят, участников СВО, ветеранов в такие движения».

По его словам, создание этой инфраструктуры — важнейшая задача. Михаил Мишустин пообещал обсудить вопрос патриотического туризма с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и призвал Минэкономразвития поддержать инициативу.

В июне президент Владимир Путин назвал участников СВО подлинной элитой России. Он призвал создать условия для работы ветеранов в гражданских сферах — политике, экономике, государственном и муниципальном управлении.