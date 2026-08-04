Минторговли Казахстана не получало от Wildberries новых обращений по складам
Wildberries арендует в Казахстане около 46 тыс. кв. м площадей, сообщил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. По его словам, министерство не получало от маркетплейса обращений о размещении складов.
«То, что касается официального обращения, его нет. К нам оно еще не поступало. При поступлении мы рассмотрим его в установленном порядке»,— сказал господин Шаккалиев на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
На фоне регулярных атак на склады Wildberries в России маркетплейс начал поиск вакантных складских помещений в Казахстане, компания готова занять весь существующий в стране свободный объем. Как сообщили «Ъ» в группе RWB, компания строит неподалеку от Алматы склад площадью более 100 тыс. кв. м. Еще один объект на 160 тыс. кв. м возводится в Астане. Его ввод запланирован на 2027 год.
Подробности — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».
Поиск Wildberries складских помещений в Казахстане на фоне атак беспилотников на российские склады соответствует общей тенденции российских ритейлеров, дистрибуторов и операторов доставки пересматривать логистические маршруты из-за санкций и развития параллельного импорта. С начала года спрос на склады в странах постсоветского пространства вырос на 25–30%, при этом Казахстан пользуется наибольшим спросом, несмотря на дефицит площадей.
Wildberries активно развивает свою логистическую инфраструктуру не только в Казахстане, где уже арендует значительные площади, но и в других странах присутствия. Компания также строит логистические центры в различных регионах России, например, в Курской, Воронежской, Омской, Новосибирской, Ленинградской областях, Татарстане, Кузбассе и Красноярском крае. Общая площадь управляемых Wildberries логистических объектов превышает 3 млн кв. м, и до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м складских площадей.