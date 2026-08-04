Выручка ГК «Базис» по МСФО выросла на 30% в первом полугодии

Выручка ПАО «Группа компаний "Базис"» (головная структура одноименного разработчика программного обеспечения) составила 2,5 млрд руб. по итогам первых шести месяцев 2026 года. Это на 30% больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчета компании по МСФО (есть у «Ъ»).

Положительная динамика в основном связана с увеличением продаж лицензий и подписок на ПО (+26%), а также значительным ростом выручки от технической поддержки (+64%), указано в пресс-релизе. Выручка от флагманских продуктов «Базиса» выросла на 19% за первое полугодие — до 1,72 млрд руб., от комплементарных решений — на 63%, до 0,8 млрд руб.

Показатель OIBDA компании за отчетный период увеличился на 26% — до 1,17 млрд руб. Рост обусловлен «продолжающимся масштабированием бизнеса группы, улучшением продуктового портфеля и фокусом на клиентоориентированность», пояснили в «Базисе». Рентабельность по OIBDA составила 46,5%.

Чистая прибыль «Базиса» за шесть месяцев достигла 469 млн руб. (+7% г/г). Свободный денежный поток (FCF) оказался отрицательным и составил -1,15 млрд руб. против 310 млн руб. годом ранее. Отрицательное значение FCF, по данным компании, отражает изменение графика поступления денег при сохранении высокого уровня операционной эффективности. На FCF также повлияли плановые инвестиции в продуктовую разработку.

«Базис» занимается разработкой ПО для управления IT-инфраструктурой. Компания была образована «Ростелекомом», «КНС Групп» и «Рубитехом» в 2021 году. В декабре прошлого года ГК «Базис» провела IPO. В конце июня акционеры компании утвердили дивиденды за первый квартал в размере 7,2 руб. на бумагу.