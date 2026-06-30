«Базис» выплатит дивиденды за первый квартал

Акционеры ПАО «Группа компаний "Базис"» (головная структура одноименного разработчика программного обеспечения) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 7,2 руб. на бумагу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Всего на эти цели планируется направить 1,188 млрд руб., или 50% скорректированного NIC (чистой прибыли за вычетом капитализированных расходов). Купить акции под дивиденды можно до 20 июля.

Выплату дивидендов за первый квартал в «Базисе» называли формальностью. «Фактическое значение определено с учетом уровня долговой нагрузки и финансовых результатов группы за 2025 год, исходя из скорректированного NIC за 2025 год»,— указывали в компании.

«Базис» занимается разработкой ПО для управления IT-инфраструктурой. Компания была образована «Ростелекомом», «КНС Групп» и «Рубитехом» в 2021 году. В декабре прошлого года ГК «Базис» провела IPO.