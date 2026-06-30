«Базис» выплатит дивиденды за первый квартал
Акционеры ПАО «Группа компаний "Базис"» (головная структура одноименного разработчика программного обеспечения) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 7,2 руб. на бумагу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Всего на эти цели планируется направить 1,188 млрд руб., или 50% скорректированного NIC (чистой прибыли за вычетом капитализированных расходов). Купить акции под дивиденды можно до 20 июля.
Выплату дивидендов за первый квартал в «Базисе» называли формальностью. «Фактическое значение определено с учетом уровня долговой нагрузки и финансовых результатов группы за 2025 год, исходя из скорректированного NIC за 2025 год»,— указывали в компании.
«Базис» занимается разработкой ПО для управления IT-инфраструктурой. Компания была образована «Ростелекомом», «КНС Групп» и «Рубитехом» в 2021 году. В декабре прошлого года ГК «Базис» провела IPO.
Решение акционеров "Базиса" о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 7,2 руб. на акцию соотносится с практикой других компаний, которые также принимали решения о дивидендных выплатах по итогам 2025 года или первого квартала 2026 года. Например, совет директоров золотодобытчика "Полюс" рекомендовал дивиденды в размере 29,05 руб. на акцию за первый квартал 2026 года, а торговая платформа B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка) — 5,19 руб. на акцию за аналогичный период. Также многие компании, такие как Мосбиржа и ПАО «Магнит», выплачивали дивиденды по итогам 2025 года, либо за 2024 год.
Однако не все компании приняли решение о выплате дивидендов. Например, совет директоров СПБ Биржи и "Южуралзолото" (ЮГК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. АФК "Система" также не выплатит дивиденды за 2025 год по причине кредитно-денежной политики и необходимости снижения обязательств. При этом большинство компаний, за исключением "Займера", который направил всю чистую прибыль на дивиденды, ориентируется на выплату 50% чистой прибыли в зависимости от финансового положения и показателя долговой нагрузки.