Экс-депутату и директору сормовского ДУКа Шумилкову продлили арест до августа

Директору домоуправляющей компании в Сормовском районе Нижнего Новгорода, бывшему депутату заксобрания Нижегородской области Николаю Шумилкову вновь продлили срок ареста. Он останется в СИЗО до 14 августа 2026 года включительно, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский областной суд Фото: Нижегородский областной суд

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест либо залог, но ей отказали.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигуранта арестовали 17 апреля по обвинению в попытке коммерческого подкупа в особо крупном размере. По версии следствия, он передал 1,1 млн руб. другому соучредителю ООО УК «Корабел» Николаю Медведеву за то, чтобы тот принял участие в смене директора управляющей компании Виктора Терещенко и проголосовал за назначение иного управленца. При передаче денег бывшего депутата задержали.

Николай Шумилков с обвинением не согласен. По версии обвиняемого, он давал деньги компаньону в долг по расписке.

Галина Шамберина