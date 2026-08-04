Две жительницы Воронежской области ранены из-за атаки ВСУ в Краснодарском крае

В результате удара беспилотника по курортному поселку Архипо-Осиповка Краснодарского края пострадали две жительницы Воронежской области 1970 и 1979 годов рождения. Им уже оказана медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, назвав атаку ВСУ «безрассудной звериной жестокостью врага».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Председатель воронежской областной думы Юрий Матузов заявил:

«Киевские власти целенаправленно нанесли удар по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военным целям, чтобы посеять панику и раскол в обществе. Но у них ничего не выйдет. Наше единство и решимость будут только крепнуть».

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки со стороны Украины погибли семь человек, еще 58 получили ранения различной степени тяжести. Из числа пострадавших 19 человек, в том числе трое детей, направлены в краевые медицинские учреждения Краснодара. Двое раненых находятся в больнице Новороссийска и получают всю необходимую помощь. Остальные 37 человек, из них девять несовершеннолетних, отпущены на амбулаторное лечение.

Трагедия в Архипо-Осиповке произошла 3 августа. Официальные данные о месте падения обломков ограничены: сообщается лишь о том, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры.

Подробнее об атаке ВСУ на курорт — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».

Кабира Гасанова