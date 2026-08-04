В Челябинске ФСБ задержала торговцев данными из закрытых баз силовиков

Сотрудники регионального УФСБ задержали жителей Челябинской области, которые воровали информацию из закрытых баз силовых структур. Полученные данные о гражданах они продавали через специальные сервисы в мессенджере Telegram, об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело против организатора схемы. Сейчас силовики ищут его сообщников и выясняют, чьи именно данные успели попасть в сеть. За незаконный сбор и продажу такой информации преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Евгений Рыженьков