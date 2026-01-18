Россияне сохраняют верность Таиланду

Спрос россиян на отдых в Таиланде в прошлом году побил рекорд. Турпоток вырос примерно на 9% и достиг отметки в 1,9 млн поездок. Такие данные приводит московское представительство Туристического управления королевства. Самыми популярными курортами стали остров Пхукет, провинция Краби и регион Паттайя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters

При этом в целом интерес иностранцев к отдыху в Таиланде снизился, причем довольно существенно, сразу на 7%. Тренд подтверждает и вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Но, по его словам, продажи туров из России в королевство увеличились даже в условиях серьезной конкуренции: «РФ по-прежнему находится в условиях авиаблокады по ряду массовых направлений. При этом у иностранных туристов есть возможность путешествовать и в страны Карибского бассейна, и в Европу. Наверное, все-таки в основном Карибы — конкурент Таиланда, если в глобальном смысле смотреть. И цена, и сегментарность, и удаленность похожи. При этом королевство на российском направлении исторически было широко представлено большой географией полетов, ее не сократили. Таким образом турпоток поставил рекорд, потому что было хорошее предложение, уверенный курс рубля, который позволял покупать поездки за не очень большие деньги. Так что это закономерный результат. Да, он был бы лучше, даже если бы Вьетнам не расширял тоже авиасообщение».

По данным профильного портала «Турпром», в среднем поездка в Таиланд в 2025 году обходилась путешественнику 122 тыс. руб. Показатель за год вырос, но незначительно, примерно на 1%. В этом году отдых в этой стране продолжит пользоваться повышенным спросом вне зависимости от сезона, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Таиланд — популярное направление и входит в топ продаж туристических компаний. Те цифры, которые мы сейчас фиксируем, говорят о том, что оно теперь круглогодичное. Крепкий рубль, большое количество авиационной перевозки из различных городов России и возвращение отложенного спроса — это факторы, которые способствуют укреплению позиций Таиланда. Несмотря на то, что в мировой статистике он немножко потерял динамику, на российском рынке она положительная. Такая тенденция сейчас есть и по текущему зимнему периоду. Можно предположить, что и в летне-весеннем сезоне ситуация не изменится. И, конечно, большой плюс то, что Таиланд — направление, которое конкурирует с другими странами, предлагая интересные ценовые предложения».

В 2025 году больше всего туристов приехало в Таиланд из Малайзии, Китая и Индии.

Андрей Загорский