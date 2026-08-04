В Ленобласти создали штаб после атаки БПЛА на склад Wildberries

ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области, подтвердил губернатор Александр Дрозденко. После атаки начался пожар. На месте создан оперативный штаб.

Складская зона расположена в Красном Бору Тосненского района. Площадь пожара неизвестна. Для тушения привлечены «необходимые силы и средства» МЧС, уточнил губернатор. В Wildberries говорили, что персонал склада эвакуировали, объект приостановил работу.

Господин Дрозденко сообщал, что за ночь средства ПВО сбили над областью 17 БПЛА. При налете дронов пострадал один человек.