Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ленобласти создали штаб после атаки БПЛА на склад Wildberries

ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области, подтвердил губернатор Александр Дрозденко. После атаки начался пожар. На месте создан оперативный штаб.

Складская зона расположена в Красном Бору Тосненского района. Площадь пожара неизвестна. Для тушения привлечены «необходимые силы и средства» МЧС, уточнил губернатор. В Wildberries говорили, что персонал склада эвакуировали, объект приостановил работу.

Господин Дрозденко сообщал, что за ночь средства ПВО сбили над областью 17 БПЛА. При налете дронов пострадал один человек.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд