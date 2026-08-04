Задолженность стройкомпаний перед работниками выросла вдвое

Просроченная задолженность по зарплате компаний в сфере строительства (за исключением малых предприятий) по всей России на 30 июня 2026 года выросла в 2,13 раза (до 1,46 млрд руб.) по сравнению с данными на аналогичную дату 2025 года, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Рост задолженности по заработной плате в первую очередь связан с высоким уровнем дебиторской задолженности, в целом по отрасли этот показатель к середине 2026 года значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2025 года, считает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

По данным Росстата, в январе—июне 2026 года объем выполненных строительных работ по всей России сократился на 5% год к году, до 7,5 трлн руб. Загруженность отрасли также упала. В июле 2026 года стройотрасль в среднем была занята заказами на 1,8 месяца вперед. Годом ранее показатель составлял 2,1 месяца, по данным Росстата.

При этом 1,46 млрд руб., вероятно, не вся сумма задолженности застройщиков перед работниками. Реальная сумма может быть заметно больше из-за большого объема серой занятости. На строительный сектор давит сокращение госзаказов, снижение активности девелоперов жилья и промышленных компаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Строители недосчитались зарплат».