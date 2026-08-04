Премьер Британии ушел в отпуск через две недели после вступления в должность
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем уйдет в отпуск через две недели после вступления в должность главы правительства. Об этом пишет The Telegraph. По информации властей, он проведет время с семьей, но продолжит поддерживать связь с кабинетом министров.
В канцелярии на Даунинг-стрит не уточнили продолжительность и направление поездки. Решение отправляться в отпуск в августе традиционно для британских лидеров из-за парламентских каникул.
Ранний уход господина Бернема вызвал критику оппозиции, отмечает The Telegraph. Председатель партии Reform UK Ли Андерсон обвинил его в несерьезном отношении к руководству страной и «бегстве» во время миграционного кризиса. «Это не поведение премьер-министра, настроенного серьезно руководить страной»,— заявил он.
Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем 20 июля вступил в должность премьера, став седьмым премьер-министром Великобритании за 10 лет. Одной из ключевых проблем в стране премьер назвал борьбу с бездомностью. Центром своей политики он назвал улучшение качества жизни британцев за счет строительства новой экономики.
Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля, сменив на этом посту Кира Стармера, который занимал должность с июля 2024 года и ушел в отставку после поражения Лейбористской партии на местных выборах. Бернем стал седьмым премьер-министром Великобритании за последние 10 лет. Он является бывшим мэром Большого Манчестера и был официально избран лидером Лейбористской партии после того, как не было других кандидатов, отвечающих требованиям.
Среди своих политических обещаний Бернем заявлял о планах положить конец реформам Маргарет Тэтчер, возродить систему здравоохранения и улучшить жизнь британцев за счет строительства новой экономики. Он также зарекомендовал себя сторонником всемерной поддержки Киева. Сразу после избрания премьером он созвонился с президентом Украины и обсудил украинскую проблематику с президентом США и канцлером Германии. Москва, в свою очередь, не испытывает надежд на улучшение отношений с Великобританией в связи с его избранием, отмечая, что одним из первых заявлений Бернема была безоговорочная поддержка Украины.
Ранее Кир Стармер, который был его предшественником, также заявлял о намерении повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году и нарастить показатель до 3% ВВП к концу срока полномочий парламента в 2029 году, в том числе за счет сокращения помощи другим странам.