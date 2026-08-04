Премьер Британии ушел в отпуск через две недели после вступления в должность

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем уйдет в отпуск через две недели после вступления в должность главы правительства. Об этом пишет The Telegraph. По информации властей, он проведет время с семьей, но продолжит поддерживать связь с кабинетом министров.

В канцелярии на Даунинг-стрит не уточнили продолжительность и направление поездки. Решение отправляться в отпуск в августе традиционно для британских лидеров из-за парламентских каникул.

Ранний уход господина Бернема вызвал критику оппозиции, отмечает The Telegraph. Председатель партии Reform UK Ли Андерсон обвинил его в несерьезном отношении к руководству страной и «бегстве» во время миграционного кризиса. «Это не поведение премьер-министра, настроенного серьезно руководить страной»,— заявил он.

Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем 20 июля вступил в должность премьера, став седьмым премьер-министром Великобритании за 10 лет. Одной из ключевых проблем в стране премьер назвал борьбу с бездомностью. Центром своей политики он назвал улучшение качества жизни британцев за счет строительства новой экономики.