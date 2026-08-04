Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении соглашения по сектору Газа
Турция, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором осудили нарушения Израилем условий перемирия в секторе Газа. Они указали, что действия израильской стороны подрывают реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня.
«Эти нарушения угрожают деэскалации и усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа. Посредники вновь призывают обеспечить полную защиту гражданских лиц, медицинских учреждений и гуманитарного персонала, а также гарантировать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и предметов медицинского назначения по всему сектору Газа»,— указано в заявлении (цитата по Al Jazeera).
Турция, Египет и Катар призвали международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы заставить власти страны соблюдать международное право и режим прекращения огня.
Страны, опубликовавшие заявление, были посредниками в переговорах между Израилем и «Хамасом». Реализация второго этапа соглашения о прекращении огня началась в январе 2026 года. 3 августа Минздрав сектора Газа сообщил, что при израильских ударах по анклаву погибли 18 человек.
Заявление Турции, Египта и Катара о нарушении Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа прозвучало на фоне продолжающихся посреднических усилий этих стран в переговорах между Израилем и палестинским движением «Хамас». Эти страны вместе с США ранее выступали посредниками в мирных переговорах, которые пока не принесли результатов. В частности, в феврале 2024 года «Хамас» через Катар и Египет предлагал план урегулирования, предусматривающий вывод израильских военных из Газы и освобождение заложников, но Израиль отверг эти условия.
Международное сообщество, включая ООН и различные гуманитарные организации, неоднократно выражало обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, призывая к прекращению огня и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи. Например, в октябре 2023 года ООН призвала все стороны соблюдать международное гуманитарное право, а Международный Комитет Красного Креста назвал действия Израиля по эвакуации населения и блокировке сектора Газа нарушением гуманитарного права. Несмотря на это, Израиль продолжал военные операции, хотя и заявлял о постепенном сокращении их интенсивности с января 2024 года.
Продолжающийся конфликт и несоблюдение договоренностей приводят к заявлениям о нарушениях международного гуманитарного права и усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа. Так, по данным Минздрава Палестины, число погибших в результате израильских атак в Газе превысило 8 тыс. человек ещё в конце октября 2023 года, причём почти треть из них — дети.