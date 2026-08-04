Уступку прав требования не признали обходом санкционного законодательства

Российский госсуд рассмотрел случай передачи прав требования долга от иностранного кредитора российской юрфирме. Права были переданы для исполнения решения арбитража, нидерландская компания-кредитор сочла, что у российских юристов будет больше шансов взыскать долг в российской юрисдикции. А по условиям соглашения 75% взысканной суммы причиталось нидерландской компании. В компании-должнике увидели в схеме признаки обхода санкционного законодательства. Суд с этим не согласился.

Спор возник из соглашения от января 2022 года, заключенного между российским ООО «Бримиум» и нидерландской Dema Baarn B.V. на поставку гибкой керамики в Китай. Договор предусматривал рассмотрение споров по регламенту ICC с местом арбитража в Москве.

Dema Baarn поставила товар, однако российский заказчик оплатил только его часть, в связи с чем компания обратилась к калининградской юрфирме «Балталекс» и уступила ей права требования к задолжавшему покупателю. После уже «Балталекс» от своего лица обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании долга, однако тот оставил заявление без рассмотрения из-за арбитражной оговорки. Апелляция поддержала этот вывод, так как спор не относится к компетенции российских госсудов, в отношении сторон не действуют санкции, а деятельность российского комитета ICC не прекращена.

В мае 2025 года «Балталекс» инициировал арбитражное разбирательство по правилам ICC, которое в рамках ускоренной процедуры рассмотрел единоличный арбитр. В марте 2026 года он согласился взыскать с «Бримиума» более €400 тыс. долга с накопившимися процентами, и тогда юрфирма обратилась уже в госсуд, но теперь за получением исполнительного документа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не всё суду санкции».