В Турции выросли цены на стальные полуфабрикаты из России

Цены на стальную заготовку из России на турецком рынке на последней неделе июля выросли на $10–20, до $500–510 за тонну с учетом фрахта (CFR), сказано в обзоре BigMint. В портах Черного моря стальные заготовки из РФ подорожали до $465–475 за тонну (FOB) против $470 за тонну неделей ранее в условиях сокращения предложения.

Как уточняют аналитики, на сентябрь для отгрузки были доступны только ограниченные объемы стальных полуфабрикатов, и более крупные партии вряд ли поступят в продажу до конца следующего месяца, так как российские металлурги сейчас сфокусированы на внутренний рынок.

Помимо нехватки предложения стальных полуфабрикатов из России, росту цен в Турции способствовало увеличение ставок фрахта и страховых премий в связи с ростом напряженности в Черном море. По оценкам BigMint, перевозка из Новороссийска в турецкий порт Мармара подорожала до $30–35 за тонну, а в более отдаленные порты — до $40–45 за тонну.

Турция — один из ключевых покупателей российских стальных полуфабрикатов, а РФ — крупнейший поставщик стальных заготовок в страну. В GMK между тем отмечают, что конкуренция на турецком рынке стальных полуфабрикатов растет.

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