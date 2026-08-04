При общем снижении китайского импорта древесина из России сохранила долю в 10%

Россия в первом полугодии сохранила 10–11-процентную долю в китайском импорте продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК), несмотря на общее снижение закупок страной. Сокращение запасов древесины в КНР и рост лесозаготовки в России, по мнению аналитиков, создает предпосылки для увеличения поставок во втором полугодии.

По данным Национального ценового биржевого агентства, в январе—июне 2026 года Пекин снизил закупки лесопромышленной продукции из всех стран на 5%, до 51,6 млн тонн, стоимость импорта сократилась на 4%, до $21,4 млрд. И если китайские закупки целлюлозы просели всего на 0,8%, до 18,7 млн тонн, то импорт бумаги и картона рухнул на 16%, до 4,2 млн тонн. Поставки круглых лесоматериалов в Китай снизились на 5,5%, до 15,8 млн кубометров, пиломатериалов — на 11%, до 10,6 млн кубометров.

Начальник отдела анализа по рынкам лесоматериалов и стройматериалов Петербургской биржи Павел Попов отмечает, что, несмотря на снижение объемов импорта со стороны Китая, доля российского ЛПК сохраняется на уровне 10–11%. Поставки из РФ в КНР в первом полугодии превысили $2,1 млрд. В сегменте пиломатериалов Россия остается крупнейшим игроком на рынке КНР с долей около 42%. Отгрузки за полугодие составили 4,4 млн кубометров на сумму свыше $1 млрд.

Но пока дальнейший рост экспорта сдерживают крепкий рубль и расходы на логистику.

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