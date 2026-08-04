Основной объем льгот по НИОКР приходится на НДС

Общий объем налоговых льгот организациям для стимулирования их исследований и разработок в 2025 году составил 405,7 млрд руб., увеличившись за год на 20,6%, посчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Большая часть этой суммы — 85,6%, или 347,5 млрд руб.,— пришлась на освобождение от уплаты НДС, прежде всего при реализации исключительных прав на программы и базы данных. Объем льготы по налогу на прибыль составил 46,2 млрд руб., по страховым взносам — всего 9,1 млрд руб.

Основная часть льготы по налогу на прибыль (40,3 млрд руб.) пришлась на расходы организаций на НИОКР (такие затраты можно включать в вычет по этому налогу). При этом фактически недействующей можно считать льготу по налогу на прибыль по расходам на НИОКР по приоритетным направлениям. В 2025 году ей воспользовались лишь 68 организаций. Низкой применимостью льготы на НИОКР в отношении налога на прибыль недовольны и власти.

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