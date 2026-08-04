Добавленная стоимость должна быть свободной

Общий объем налоговых льгот организациям для стимулирования их исследований и разработок в 2025 году составил 405,7 млрд руб., увеличившись за год на 20,6%, посчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Более 85% этой суммы пришлось на освобождение от уплаты НДС, прежде всего при реализации исключительных прав на программы и базы данных. При этом фактически недействующей можно считать льготу по налогу на прибыль по расходам на НИОКР по приоритетным направлениям — пользоваться ею неудобно, и велики риски предъявления налоговых претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Федеральной налоговой службы проанализировали объем налоговых льгот, предоставленных для стимулирования российской науки в 2025 году. Общая сумма средств, сэкономленных таким образом организациями, проводившими исследования и разработки, составила 405,7 млрд руб. Рост по сравнению с 2024 годом — 20,6% в постоянных ценах.

Большая часть этой суммы — 85,6%, или 347,5 млрд руб.,— пришлась на освобождение от уплаты НДС.

Объем льготы по налогу на прибыль составил 46,2 млрд руб., по страховым взносам — всего 9,1 млрд руб.

В ИСИЭЗ “Ъ” пояснили, что число налогоплательщиков по большинству льгот осталось стабильным. Это может свидетельствовать о зрелости системы налоговых льгот для науки (организации уже адаптировались к правилам получения, эти правила стабильны, организации умеют оформлять документы и так далее).

Состав наиболее востребованных мер также не изменился. Прежде всего это льгота по освобождению от НДС доходов от реализации исключительных прав на программное обеспечение и базы данных — ее объем вырос за год в постоянных ценах на 24,6%, до 199,5 млрд руб., а количество получателей увеличилось на 34,6% — до 7,6 тыс. организаций.

Также востребовано освобождение от НДС выполнения НИОКР за счет средств бюджетов и специальных фондов и на основе хозяйственных договоров — объем льготы вырос на 2,3%, до 122,7 млрд руб., при сокращении применивших ее организаций на 2,5%, до 1,9 тыс. Эксперты отмечают, что востребованность льготы по НДС при продаже программ устойчиво растет — это связано в том числе с увеличением господдержки сектора ИТ, импортозамещением зарубежных решений и расширением реестра отечественного программного обеспечения.

Основная часть льготы по налогу на прибыль (40,3 млрд руб.) пришлась на расходы организаций на НИОКР (такие затраты можно включать в вычет по этому налогу).

При этом льготой для научных разработок по приоритетным направлениям (с учетом расходов с повышенным коэффициентом) в 2025 году воспользовались лишь 68 организаций.

Отметим, что низкой применимостью льготы на НИОКР в отношении налога на прибыль недовольны и власти. В июне на ПМЭФ-2026 глава Минэкономики Максим Решетников сообщал, что его ведомство вместе с Минфином готовятся реформировать этот механизм, поскольку в нынешнем виде он непривлекателен для компаний. Один из барьеров для применения льготы — высокие требования к научной новизне разработки. Между тем, как признал министр, нынешние разработки компаний носят весьма прикладное значение и часто являются воспроизводством чужих технологий. Именно такие необходимые для развития в условиях изоляции действия, пусть и не претендующие на мировое признание и научную новизну, в правительстве сейчас и собираются признавать НИОКР.

Отметим, что в отношении льгот для ИТ власти применяют еще один необычный механизм. Крупные компании фактически возвращают часть полученных преференций, обязуясь ради сохранения аккредитации заключать минимум одно соглашение с вузом об оказании содействия в реализации образовательных ИТ-программ и направляя на это не менее 3% сэкономленных в льготах средств (см. “Ъ” от 17 июля).

Венера Петрова